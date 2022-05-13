Як пережити ожеледь: МОЗ радить не поспішати, особливо на проїжджій частині

Щоб уберегти себе і своїх близьких під час негоди, варто прислухатися до спеціалістів і наслідувати їхні прості поради.
Як пережити крижаний колапс і залишитися здоровим і неушкодженим - йдеться в рекомендаціях Міністерства охорони здоров'я.
Головні правила безпеки при ожеледі
У МОЗ зазначають, якщо у вас після падіння, навіть через деякий час, почала боліти голова, з'явилася нудота або біль в суглобах - потрібно терміново звернутися до лікаря.
За даними Центру медичної статистики, найбільш часто травми, які отримують українці в результаті падінь, це: переломи черепа, хребта, кісток верхніх і нижніх кінцівок.
За даними Центру медичної статистики, найбільш часто травми, які отримують українці в результаті падінь, це: переломи черепа, хребта, кісток верхніх і нижніх кінцівок.
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