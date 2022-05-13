Як пережити ожеледь: МОЗ радить не поспішати, особливо на проїжджій частині

12:48 11 грудня Київ, Україна

Щоб уберегти себе і своїх близьких під час негоди, варто прислухатися до спеціалістів і наслідувати їхні прості поради.



Як пережити крижаний колапс і залишитися здоровим і неушкодженим - йдеться в рекомендаціях Міністерства охорони здоров'я.



Головні правила безпеки при ожеледі Як пережити крижаний колапс і залишитися здоровим і неушкодженим - йдеться в рекомендаціях Міністерства охорони здоров'я.

Не поспішайте: чим повільніше ви йдете, тим менше ризик впасти і травмуватися.

Не тримайте руки в кишенях: це дуже допоможе при падінні.

Присядьте, якщо відчуваєте, що втрачаєте рівновагу: це допоможе утриматися на ногах, а в разі падіння - падати буде не так високо і не так боляче.

Тримайтеся осторонь будівель, щоб захистити себе від падіння бурульок.

Сконцентруйтеся, коли переходите дорогу: гальмівний шлях через ожеледицю значно збільшується.

Залиште вдома взуття на високих підборах: ідеальний варіант - зручні черевики з рельєфною підошвою.

У МОЗ зазначають, якщо у вас після падіння, навіть через деякий час, почала боліти голова, з'явилася нудота або біль в суглобах - потрібно терміново звернутися до лікаря.



За даними Центру медичної статистики, найбільш часто травми, які отримують українці в результаті падінь, це: переломи черепа, хребта, кісток верхніх і нижніх кінцівок.