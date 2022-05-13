Як пережити ожеледь: МОЗ радить не поспішати, особливо на проїжджій частині

12:48 11 грудня Київ, Україна

Щоб уберегти себе і своїх близьких під час негоди, варто прислухатися до спеціалістів і наслідувати їхні прості поради.

Як пережити крижаний колапс і залишитися здоровим і неушкодженим - йдеться в рекомендаціях Міністерства охорони здоров'я.

Головні правила безпеки при ожеледі
 
Не поспішайте: чим повільніше ви йдете, тим менше ризик впасти і травмуватися.
Не тримайте руки в кишенях: це дуже допоможе при падінні.
Присядьте, якщо відчуваєте, що втрачаєте рівновагу: це допоможе утриматися на ногах, а в разі падіння - падати буде не так високо і не так боляче.
Тримайтеся осторонь будівель, щоб захистити себе від падіння бурульок.
Сконцентруйтеся, коли переходите дорогу: гальмівний шлях через ожеледицю значно збільшується.
Залиште вдома взуття на високих підборах: ідеальний варіант - зручні черевики з рельєфною підошвою.
У МОЗ зазначають, якщо у вас після падіння, навіть через деякий час, почала боліти голова, з'явилася нудота або біль в суглобах - потрібно терміново звернутися до лікаря.

За даними Центру медичної статистики, найбільш часто травми, які отримують українці в результаті падінь, це: переломи черепа, хребта, кісток верхніх і нижніх кінцівок.
 
Фото:Советы Минздрава во время гололеда
 