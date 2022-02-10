Як відкрити електронний лікарняний без візиту до сімейного лікаря

08:06 10 лютий Київ, Україна

Відкривати електронний лікарняний зможуть українці, які відчувають симптоми ГРВІ, грипу чи навіть коронавірусу. Для цього не потрібно відвідувати свого сімейного лікаря.



При цьому, щоб не запускати хворобу, пацієнт може звернутися до лікаря за допомогою телефонного дзвінка або повідомлення, щоб той за описаними симптомами зміг проконсультувати хворого і призначити необхідне лікування.



Лікарняний можна відкрити дистанційно лише на 5 днів. Якщо хворий не почав почуватися краще через цей термін, то продовжити лікування вже необхідно при безпосередньому прийомі в лікарні.



Такі нові заходи введено для того, щоб трохи розвантажити лікарів, кількість пацієнтів яких сильно зросла останнім часом. Також це допоможе мінімізувати випадки зараження респіраторними хворобами від контакту з людьми у лікувальному закладі.