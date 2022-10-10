Як залишатися на зв'язку під час обстрілу: поради

У Центрі стратегічних комунікацій оприлюднили перелік порад щодо того, як не залишитися без зв'язку у разі можливих перебоїв на тлі ракетних атак на міста України.
Внаслідок масованої атаки на українські міста може зникнути зв'язок, зазначають автори повідомлення. Щоб зберегти можливість спілкуватися з близькими, вони рекомендують використовувати полегшені версії звичних месенджерів.
Внаслідок масованої атаки на українські міста може зникнути зв'язок, зазначають автори повідомлення. Щоб зберегти можливість спілкуватися з близькими, вони рекомендують використовувати полегшені версії звичних месенджерів.
Також фахівці рекомендують використовувати програми з картами, які працюють без Інтернету.
Крім того, фахівці радять користуватися запасним кнопковим телефоном, оскільки він може працювати довше за смартфон.
Ще більше порад можна знайти за посиланням.
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