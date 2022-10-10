Як залишатися на зв'язку під час обстрілу: поради

12:10 10 жовтня Київ, Україна

У Центрі стратегічних комунікацій оприлюднили перелік порад щодо того, як не залишитися без зв'язку у разі можливих перебоїв на тлі ракетних атак на міста України.



Внаслідок масованої атаки на українські міста може зникнути зв'язок, зазначають автори повідомлення. Щоб зберегти можливість спілкуватися з близькими, вони рекомендують використовувати полегшені версії звичних месенджерів.

"Якщо він (зв'язок - ред.) буде, але слабким, використовуйте полегшені версії додатків - наприклад, Facebook Lite, Messenger Lite, Google Go, Google Maps Go. Вони працюють швидко навіть за погіршення Інтернету", — пояснили в Центрі.

Також фахівці рекомендують використовувати програми з картами, які працюють без Інтернету.

"Встановіть на смартфон додаток з картами, які не потребують мережі. Наприклад, mapy.cz. Або увімкніть відповідну функцію на Google Maps. Програми не завантажують автоматично потрібні карти - зробіть це заздалегідь самостійно", - йдеться в повідомленні.

Крім того, фахівці радять користуватися запасним кнопковим телефоном, оскільки він може працювати довше за смартфон.