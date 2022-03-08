Як онкопацієнтам отримати допомогу під час війни

10:21 05 березень Київ, Україна

Інформацію про режим роботи установи та перелік послуг, які надає заклад, можна отримати за телефоном у контактної особи закладу охорони здоров'я або у контакт-центрі НСЗУ за номером 16-77.

Перелік лікарень та номерів для телефонного зв'язку за посиланням https://bit.ly/35LI080



Оперативну інформацію про роботу закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг, яких потребують пацієнти з онкозахворюваннями, можна відстежувати на телеграм-каналах: https://t.me/onkosupportua та https://t.me/athenawomenagainstcancer.



Також для пацієнтів, хворих на рак, працює цілодобова гаряча лінія Київського онкоцентру: 067-703-60-70



Національний інститут раку проводить планову хімієтерапію онкологічним та гематологічним пацієнтам в умовах стаціонару (з 10:00 - до 12:00 по пунктах, відділення онкоурології)