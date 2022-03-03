Як оформляти новонароджених під час війни

Життя триває. І народжується нове, незважаючи на війну. На сьогодні невідома точна кількість новонароджених дітей, адже порахувати кількість немовлят у укриттях країни наразі неможливо.
Як зареєструвати немовля?
Як зареєструвати немовля?
Якщо доступу до реєстру ДРАЦС немає, держоргани складуть запис у паперовій формі. А як тільки доступ поновиться, вся інформація буде внесена до реєстру протягом 5 робочих днів.
Життя переможе смерть.
Життя переможе смерть.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі