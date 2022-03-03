Як оформляти новонароджених під час війни

14:16 03 березень Київ, Україна

Життя триває. І народжується нове, незважаючи на війну. На сьогодні невідома точна кількість новонароджених дітей, адже порахувати кількість немовлят у укриттях країни наразі неможливо.



Як зареєструвати немовля?

"У зв'язку з військовим станом послуга е-Малятко недоступна. Зареєструвати дитину можна у найближчому відділі Державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС), де немає активних бойових дій. Для реєстрації знадобиться лише паперове медичне свідоцтво про народження за формою №103/о", - повідомляють у Мінцифри.

Якщо доступу до реєстру ДРАЦС немає, держоргани складуть запис у паперовій формі. А як тільки доступ поновиться, вся інформація буде внесена до реєстру протягом 5 робочих днів.



Життя переможе смерть.