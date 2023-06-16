Як оформити закордонний паспорт для дитини, яка народилася за кордоном

Громадяни України, у яких дитина народилася за кордоном, можуть оформити їй закордонний паспорт без повернення в Україну. У Державній міграційній службі України пояснили, як це можна зробити.
За межами України оформити закордонний паспорт можна у центрах "Паспортний сервіс" та закордонних дипломатичних установах (ЗДУ).
При цьому присутність дитини не є обов'язковою. Але в такому разі необхідно мати фото дитини розміром 10х15 см для внесення відцифрованого обличчя.
Крім того, якщо паспорт матері прострочено або не вклеєно фотографію, можна одночасно оформити ID-картку матері та закордонний паспорт дитині. Для цього за кордоном слід звертатися саме до центрів "Паспортний сервіс".
Якщо у дитини іноземне свідоцтво про народження, необхідно зробити офіційний переклад і завірити його нотаріально. Також для легалізації свідоцтво може вимагати проставлення апостиля.
Якщо батько дитини – іноземець, необхідно звернутися до ЗДУ для отримання довідки про реєстрацію громадянином України. Термін оформлення – 3 місяці. З цією довідкою можна оформити паспорт і в ЗДУ, і в центрах "Паспортний сервіс".
Вартість дитячого закордонного паспорта така сама, як дорослого. У підрозділах Міграційної служби це 856 гривень чи 1496 гривень (залежно від терміновості). Центри "Паспортний сервіс" додатково стягують збір за послуги підприємства, який відрізняється в залежності від країни.
За межами України оформити закордонний паспорт можна у центрах "Паспортний сервіс" та закордонних дипломатичних установах (ЗДУ).
При цьому присутність дитини не є обов'язковою. Але в такому разі необхідно мати фото дитини розміром 10х15 см для внесення відцифрованого обличчя.
Крім того, якщо паспорт матері прострочено або не вклеєно фотографію, можна одночасно оформити ID-картку матері та закордонний паспорт дитині. Для цього за кордоном слід звертатися саме до центрів "Паспортний сервіс".
Якщо у дитини іноземне свідоцтво про народження, необхідно зробити офіційний переклад і завірити його нотаріально. Також для легалізації свідоцтво може вимагати проставлення апостиля.
Якщо батько дитини – іноземець, необхідно звернутися до ЗДУ для отримання довідки про реєстрацію громадянином України. Термін оформлення – 3 місяці. З цією довідкою можна оформити паспорт і в ЗДУ, і в центрах "Паспортний сервіс".
Вартість дитячого закордонного паспорта така сама, як дорослого. У підрозділах Міграційної служби це 856 гривень чи 1496 гривень (залежно від терміновості). Центри "Паспортний сервіс" додатково стягують збір за послуги підприємства, який відрізняється в залежності від країни.
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