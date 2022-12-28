Як обстріл енергоінфраструктури та відключення світла вплинули на кількість біженців з України

16:15 28 грудня Київ, Україна

Різниця між кількістю українців, які виїхали та не повернулися з-за кордону за 11 місяців поточного року, становить 2 211 615 осіб. Блекаути та обстріли військами росії енергоінфраструктури збільшили кількість українських біженців на 2%.



Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані Прикордонної служби України.



Кількість тих, хто ще не повернувся в Україну, дещо зріс після початку масованих обстрілів інфраструктури та відключень електроенергії. Якщо ще у вересні 2022-го додому поверталося більше людей, ніж виїжджало, то у жовтні та листопаді ситуація змінилася.

Вперше за останні 5 місяців у жовтні кількість людей, що виїхали за кордон, перевищила кількість тих, хто повернувся додому — на 16,3 тисячі осіб. У листопаді кількість тих, хто виїхав, зросла ще на 43%.



Загалом, з початку масованих обстрілів інфраструктури, кількість українців, що виїхали і ще не повернулися додому, зросла на 2%.



Загалом через блекаути та бомбардування виїхало 14% від кількості українців, які повернулися за останні 5 місяців.