Яка ситуація з лікарськими засобами в Україні

14:50 13 липень Київ, Україна

МОЗ забезпечив надходження лікарських засобів і медвиробів на 25% більше в порівнянні з березнем 2020 року

Так само плануються поставки імуносупресивних, антиретровірусних і протитуберкульозних препаратів до кінця року

Про це під час брифінгу в понеділок сказала заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає кореспондент УНН.

"Хочу поділитися результатами роботи фінансово-економічного блоку Міністерства охорони здоров'я України та, зокрема, станом закупівель в медичному секторі. Станом на 1 липня 2020 року, МОЗ України забезпечило надходження лікарських засобів і медичних виробів на + 25% в порівнянні з березнем 2020 року. Скорочено дебіторську заборгованість міжнародних закупівельників на 1,6 млрд грн. Зараз по більшості програм централізованих закупівель ми бачимо досить стабільну ситуацію. Рівень забезпеченості ліків за наявними залишками в регіонах становить близько 75-85% відповідно за різними програмами. До кінця року ми очікуємо поставки в регіональні лікарні за бюджети 2018 і 2019 на суму 4,2 млрд грн ", - сказала Шаталова.

Вона зазначила, що в кінці минулого місяця надійшло ліків на суму в 700 млн гривень. Вони готуються до розподілу в регіони. "Разом з тим, Міністерство охорони здоров'я розглядає ситуацію за деякими постачання за напрямками: туберкульоз, антиретровірусної терапії та імуносупресії в попередні роки. Питання у нас викликають ті факти, що деякі звернення міжнародних постачальників і не виконує жодних протягом довгого часу. Наприклад, за програмою трансплантації. Питання зараз вимагав врегулювання. Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні нарешті знайшла спільно з Міністерством охорони здоров'я вихід з цієї ситуації, і в кінці цього місяця ми вже отримаємо ті ліки, в яких якраз потребують наші пацієнти ", - додала Шаталова.

За її словами, так само з 2017 року тягнеться питання про перехідних залишках коштів компанії ЮНІСЕФ із закупівлі антиретровірусної терапії.

"З року в рік це питання переносився, відкладався, без видимих на те підстав. І міжнародні переплати, замість того, щоб використовувати їх ефективно для потреб пацієнта, вони залишалися на рахунках компанії. Силами нашої команди, постановою Кабінету міністрів від 27 травня 2020 року це питання було врегульоване і засоби розблоковані до кінця 2020 року. Ми очікуємо поставку ліків за ці кошти до кінця жовтня. До цього періоду, залишків ліків, які є на складах в лікарнях, вистачає на задоволення потреб пацієнтів. Додатково для забезпечення безперервності лікування Центр громадського здоров'я погодив можливості закупівлі таких ліків за кошти глобального фонду ", - зазначила Шаталова.

Вона додала, що закупівлю антиретровірусних препаратів за кошти 2020 року здійснювати ДП "Медичні закупівлі".