Як знайти родича: у Харкові створили бот для пошуку зниклих у місті людей

17:52 03 березень Київ, Україна





Щоб знайти зниклого родича чи знайомого, необхідно перейти до телеграм У Харкові створили Telegram-бот для пошуку людей, які зникли на території міста, повідомила Харківська міська рада у власному телеграм-каналі.Щоб знайти зниклого родича чи знайомого, необхідно перейти до телеграм Надія-бот та вказати таку інформацію:

Ваше прізвище, ім'я, по батькові Ким вам доводиться зникла людина Якщо ви зверталися до поліції – номер заяви Ваш телефон для зв'язку Прізвище, ім'я, по-батькові зниклої особи Стать (чоловік чи жінка) Дата народження зниклої особи Номер телефону зниклої особи Місце зникнення Опис обставин зникнення (куди прямував, звідки повертався) Дата зникнення Час зникнення Прикмети зниклої особи Опис одягу зниклого обличчя Які речі були з собою у зниклого обличчя Додаткова корисна інформація

Користувачам порекомендували повністю скопіювати цей список питань та вставити в рядок введення, потім замінити запитання відповідями та додати фото зниклої людини.



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