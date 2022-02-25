«Як можна бути корисним тут і зараз»: волонтери опублікували ресурси, де можна допомогти і отримати допомогу

Друзі, ділимося з вами корисними посиланнями «Як можна бути корисним тут і зараз» і закликаємо їх розповсюджувати:
Ініціатива Центру спільних дій. Щоб знайти безпечний притулок тим, хто біжить від війни у більш безпечні регіони, пропонують заповнити форму . Після заповнення форми з вами зв'яжуться та допоможуть знайти притулок.
Вас приймуть небайдужі громадяни Львівської, Закарпатської, Волинської, Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької, Рівненської областей.
Ініціатива Центру спільних дій. Щоб знайти безпечний притулок тим, хто біжить від війни у більш безпечні регіони, пропонують заповнити форму . Після заповнення форми з вами зв'яжуться та допоможуть знайти притулок.
Вас приймуть небайдужі громадяни Львівської, Закарпатської, Волинської, Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької, Рівненської областей.
Запропонувати притулок
Якщо ви живете у вищезгаданих областях і готові прийняти кілька людей – заповніть цю форму .
Це актуально як для мешканців міст, так і для невеликих селищ та сіл.
Наразі багатьом громадянам потрібна допомога. Дістатися до безпечного місця, житла чи медикаменти. Якщо у вас є автомобіль – можете взяти пасажирів або допомагати іншим способом.
Якщо ви живете у вищезгаданих областях і готові прийняти кілька людей – заповніть цю форму .
Це актуально як для мешканців міст, так і для невеликих селищ та сіл.
Наразі багатьом громадянам потрібна допомога. Дістатися до безпечного місця, житла чи медикаменти. Якщо у вас є автомобіль – можете взяти пасажирів або допомагати іншим способом.
Також якщо допомога вам потрібна, тут ви можете заповнити заявку на сайті .
Рекомендації від МОЗ щодо надання медичної допомоги в умовах воєнного стану для цивільних осіб.
Рекомендації від МОЗ щодо надання медичної допомоги в умовах воєнного стану для цивільних осіб.
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