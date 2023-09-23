Як місцеве населення та партизани Криму допомагають ЗСУ

11:04 23 вересня Київ, Україна

Про те, що кримчани з нетерпінням чекають на ЗСУ та звільнення від російських окупантів, відомо всім. Але у своєму очікуванні місцеве населення не пасивне. Воно всіляко допомагає партизанського військового руху українців та кримських татар - Атеш. А Севастополь – це головна база партизанів в окупованому Криму.

Ось і до удару по штабу флоту Росії в Севастополі приклали руку місцеві жителі і партизани, що коригували вогонь.. Про це у п'ятницю, 22 вересня, повідомили партизани з Атешу.

"Атеш та севастопольці коригували удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі", - йдеться у повідомленні військового руху українців та кримських татар.

Також уточнюється, що члени Атеш вже довгий час збирають інформацію про військові об'єкти в Севастополі та місця розміщення протиповітряної оборони.. Така інформація допомогла ЗСУ оцінити обстановку та успішно завдати удару по штабу ворога.

Учасники руху також подякували російському Міноборони за затримки виплат військовим, які "допомагають залучити до співпраці офіцерів з Чорноморського флоту Росії".

Нагадаємо, у Криму вдень 22 вересня пролунали вибухи. "Приліт" був по ремонтній базі російських військових вантажівок. Пізніше в Севастополі завдано удару по штабу флоту Росії, в Росії заявили про жертви.