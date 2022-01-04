Як Китай за умов пандемії готується до Зимових Олімпійських ігор

Починаючи відсьогодні тисячі співробітників, волонтерів, прибиральників, кухарів та водіїв автобусів, пов'язаних з Олімпійськими іграми, на кілька тижнів будуть перебувати у своєрідній "бульбашці" так званого «замкнутого циклу» без прямого фізичного доступу до зовнішнього світу.
Очікується, що світові ЗМІ та близько 3000 спортсменів почнуть прибувати до китайської столиці найближчими тижнями та залишаться у "бульбашці" з моменту приземлення доти, доки не покинуть країну.
Будь-хто, хто входить до "бульбашки", повинен бути повністю вакцинований або пройти 21-денний карантин, коли він приземлиться, і кожен, хто знаходиться всередині, щодня проходитиме тестування і повинен постійно носити маски для обличчя.
Чжао Вейдун, голова відділу ЗМІ Олімпійського оргкомітету сказав, що Пекін «повністю підготовлений».
«Готелі, транспорт, житло, а також наші науково-технічні проєкти Зимових Олімпійських ігор – все готове», – сказав Чжао.
Уболівальники не братимуть участі в «замкненому циклі», і організаторам доведеться стежити за тим, щоб вони не перетиналися зі спортсменами та іншими людьми усередині "бульбашки".
Люди, які живуть у Китаї, також мають пройти карантин після виходу з бульбашки, щоб повернутися додому.
Очікується, що світові ЗМІ та близько 3000 спортсменів почнуть прибувати до китайської столиці найближчими тижнями та залишаться у "бульбашці" з моменту приземлення доти, доки не покинуть країну.
Будь-хто, хто входить до "бульбашки", повинен бути повністю вакцинований або пройти 21-денний карантин, коли він приземлиться, і кожен, хто знаходиться всередині, щодня проходитиме тестування і повинен постійно носити маски для обличчя.
Чжао Вейдун, голова відділу ЗМІ Олімпійського оргкомітету сказав, що Пекін «повністю підготовлений».
«Готелі, транспорт, житло, а також наші науково-технічні проєкти Зимових Олімпійських ігор – все готове», – сказав Чжао.
Уболівальники не братимуть участі в «замкненому циклі», і організаторам доведеться стежити за тим, щоб вони не перетиналися зі спортсменами та іншими людьми усередині "бульбашки".
Люди, які живуть у Китаї, також мають пройти карантин після виходу з бульбашки, щоб повернутися додому.
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