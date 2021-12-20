Як змінилися стосунки між українцями та росіянами – дані опитування

08:53 18 грудень Київ, Україна

Дружні стосунки передбачають повну довіру та рівність можливостей. Але, порушивши ці умови, будь-яку дружбу можна розірвати. Понад 3,5 століття тому була спроба об'єднати два братські народи, але на умовах панування одного з них. І хоча девіз Переяславської ради «Навіки разом» втратив будь-який сенс у політичному плані, за ці роки кровні зв'язки між українцями та росіянами лише посилилися. Може, тому так боляче сприймається людьми агресивна політика, яку веде проти України уряд Путіна.

Менш ніж за рік відносини між громадянами України та Росії змінилися у гірший бік. Це показав результат опитувань, проведених Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) та російською недержавною організацією Левада-Центр. Опитування проводилося у листопаді цього року.

В Україні серед опитаних громадян кількість прихильників та противників Росії становила 39% та 47% відповідно. А серед росіян добре чи дуже добре ставилися до України 45%, а погано чи дуже погано – 43% (у лютому це співвідношення було 54% та 31%).

При цьому хороше ставлення до Росії посилюється з наближенням до її кордонів: якщо на заході позитивно ставляться до Росії 26%, у центрі – 35%, то на півдні – 49%, а на сході – 52%. Відповідно і нелюбов до Росії вище на заході України – 61%, при цьому на сході – 30%.

"Більшість респондентів обох країн погано ставляться до керівництва сусідньої країни і добре до звичайного населення цих країн.Тим більше 2 з 5 респондентів в Україні повідомили, що мають близьких родичів у РФ", - йдеться в дослідженні.

Як більш демократичні, 76% українців вважають, що населення РФ не намагається впливати на політику свого уряду.

Наскільки змінилися відносини між народами, каже той факт, що за незалежність України від Росії висловилися 88% українців та 75% росіян, і лише 6% українців та 18% росіян все ще хочуть об'єднання.

Про закриття кордонів позитивно висловилися 39% українців та 24% громадян РФ. При цьому відповідно 49% і 51% мріють про незалежність, але без кордонів та митниць.

Як повідомлялося раніше, понад 50% громадян України висловили готовність захищати країну у разі військового вторгнення РФ. Нічого не робили б - 18% опитаних.