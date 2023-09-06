Як змінилися настрої в українському суспільстві за два роки – дослідження

12:06 24 серпня Київ, Україна

До 32-го дня Незалежності України проведено дослідження настроїв в українському суспільстві. Опитування провела соціологічна компанія Gradus Research, порівнявши отримані результати із даними за 2021 рік.

Так, 61% українців вважають, що країна рухається у правильному напрямку, тоді як у березні 2021 року ця цифра становила 52%. За два роки також суттєво зросла підтримка вступу України до ЄС та НАТО: інтеграцію підтримують 78% та 79%, тоді як у серпні 2021 року такий вектор називали правильним 61% та 60% опитаних.

У Gradus Research кажуть, що війна посприяла єдності у суспільстві, а також викликала у громадян зростання очікувань від держави. Це пов'язано з тим, що деякі питання, як встановлення систем ППО чи житло для ВПО, може вирішити лише держава.



Крім того, у суспільстві зростають альтруїстичні настрої. Так, майже третина опитаних (28%) готова поступитися власними інтересами заради суспільної згоди, тоді як 2021-го цей показник становив 14%. Зросла також частка українців (73%), які вважають обов'язковою нормою забезпечення свободи кожного громадянина. Цей показник був на 5% нижчим у 2021 році.

Віра українців у можливість мати найкраще життя в майбутньому вища за рівень 2021 року, свідчить опитування. Такої думки дотримуються 68% опитаних, а 2021-го - 62%.



Серед основних можливостей після закінчення війни вбачають підвищення оборонної спроможності України (52%), економічну підтримку від інших країн (40%) та оновлення інфраструктури. Відновлення міст українці вважають одним із найбільших викликів (58%), свідчить опитування. Серед інших – економічне відновлення (54%) та безпека на територіях, де тривали бойові дії (52%).