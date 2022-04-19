Як швидко забрати авто зі штрафмайданчика. Інструкція користування новим сервісом

10:38 24 листопада Київ, Україна

У Києві в тестовому режимі запустили онлайн-сервіс повернення авто зі штрафмайданчика. Для швидкого повернення автомобіля досить зайти в додаток Kyiv Smart City , створити і роздрукувати електронну заяву на повернення.

Про це йдеться на офіційному сайті КМДА.



За словами директора Департаменту транспортної інфраструктури Валентина Осипова, поки ця послуга працює в тестовому режимі.



"Разом з Нацполіцією і Kyiv Smart City ми розробили і впровадили сервіс, який дозволить економити час водіїв і зменшить черги в пунктах видачі на 25-30%.



Щоб скористатися сервісом, потрібно ввести дані автомобіля в додатку Kyiv Smart City. На основі цієї інформації буде створена електронна заява на повернення авто. Водієві достатньо роздрукувати заяву і йти відразу на штрафмайданчик до представника поліції, який там же відсканує заяву і видасть автомобіль.



До речі, на численні прохання водіїв збільшили час роботи штрафмайданчиків в суботу - з 09:00 до 17:00".



Відзначається, що цей сервіс створений для того, щоб розвантажити вулиці від хаотично запаркованих авто, які дуже ускладнюють рух по місту, і щоб оплатити штраф і забрати машину було комфортно.



Щоб скористатися новим сервісом в додатку Kyiv Smart City, потрібно зробити наступне:



- перейдіть на вкладку "Міські сервіси" - "Сервіси водія" - "Евакуація" і введіть номер автомобіля. Там же можна переглянути деталі евакуації, доказову базу з фотоматеріалами. Після того, як буде надана вся необхідна інформація, створюється електронна заява. Якщо дані внесені о 18:00, вона буде підтверджена в той же день. Якщо після 18:00 - на наступний день, про що водій отримає повідомлення. Далі досить роздрукувати заяву, підписати її та слідувати відразу на штрафмайданчик. Показати документ працівнику поліції і отримати свій автомобіль через кілька хвилин.