Як працюватимуть сади та школи в червоних зонах

09:35 23 вересень Київ, Україна

Після поновлення карантинних зон (21 вересня) дитячі сади та школи на більшості територій свою роботу не припинятимуть. Наприклад, у 8 з 14 адміністративних одиниць, в яких встановлено червоний рівень епідеміологічної небезпеки, буде дозволено відвідування навчальних закладів.

Уряд дозволив регіонам самостійно вирішувати, чи відновлювати роботу шкіл та садочків в червоних зонах. Таке рішення прийняли на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



Так, з 22 вересня відвідування шкіл та садочків заборонено в містах Чоп (Закарпатська область) та Канів (Черкаська область), а також в Герцаївському та Кельменецькому районах Чернівецької області. Зате в місті Славута та у Волочиському районі Хмельницької області діти можуть ходити у садочки.



У Перемишлянському та Пустомитівському районах Львівської області, в місті Бережани, Заліщицькому, Збаразькому, Тернопільському районах Тернопільської області, в місті Ніжині та Носівському районі Чернігівської області, попри червону зону, робота шкіл і садочків дозволена.