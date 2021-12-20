Як виглядатиме головна ялинка України та найбільший «вертеп» у Європі

10:22 04 грудень Київ, Україна

Ідуть в історію радянські традиції новорічних ялинок. На зміну їм приходять традиції, пов'язані із церковними обрядами, які існували в Україні у дорадянський період. Ось і головну ялинку країни наразі стало традицією запалювати на День Миколая, 19 грудня.

Окрім Софійської площі, святкові локації облаштують на Володимирському проїзді та в Центральному парку культури та відпочинку Києва (Маріїнський парк, естрада Міського саду). Ялинка на Софійській та новорічні локації працюватимуть з 16 грудня по 16 січня.

Відповідно до основної теми, головна святкова локація на Софійській площі буде присвячена Різдвяній ночі, коли народився Ісус Христос. Повідомляється, що основу новорічного дерева прикрасять як традиційний вертеп. Навколо ялинки можна буде побачити фігури Ісуса, Марії, Йосипа, пастухів, царів, ангелів та... колядників.

Планується, що цей вертеп буде найбільшим у Європі. Сподіватимемося, що в цьому випадку «вертеп» асоціюватиметься лише з ляльковою виставою, популярною у народі, а не з негативним значенням цього слова (див. тлумачний словник).

Новорічне дерево прикрашатимуть 10 тисяч прикрас – іграшки червоного та золотого кольору. Святкова ялинка заввишки 31 м засяє 10-кілометровою гірляндою теплого світла у вигляді великого купола.

Навколо ялинки розмістять фотозони, дитячі іграшки, майстерню, музей новорічних прикрас, сцену. У ярмаркове містечко вестимуть чотири урочисто прикрашені арки, з чотирма люстрами в центрі кожної.

Навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому розмістять ковзанку.

Також на площі розмістять теплу артзону для відпочинку, там відвідувачів зустрічатимуть яскраві комети, що символізують різдвяні зірки.

На Володимирському проїзді працюватиме ярмарок та фудкорт. Їжу готуватимуть у стилі "стріт-фуд": бутерброди та снеки, які зручно взяти та відійти, зберігаючи соціальну дистанцію.

Нагадаємо також, що у зв'язку з різдвяно-новорічними святами українці матимуть три вихідні дні поспіль наприкінці грудня і два довгі уїк-енди на початку січня.