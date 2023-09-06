Як ботсад ім.Гришка виживає під час війни та береже пам'ять про українських героїв

Британський журналіст Гай Файнс відвідав Київ і разом із екоактивістами пройшовся затишними стежками ботанічного саду імені Гришка. Це гармонійне місце служило багато років притулком для ченців - посеред ботанічного саду є церква і монастир, який пережив навіть монгольську навалу 1241 року. Історія каже, що саме з цих пагорбів князь Володимир поширив християнську віру по всій Київській Русі.
Крім того, що ця природна пам'ятка зберігає свідчення про важливі історичні події.
Крім того, що ця природна пам'ятка зберігає свідчення про важливі історичні події.
"Зелені насадження є притулком для біорізноманіття, включаючи птахів і диких тварин, таких як руді білки... у саду зібрана колекція рідкісних рослин та видів з усього світу, які вивчають вчені” – ділиться враженнями автор.
Представниця НУО Peli Can Live розповіла про важливість проєкту, який полягає у розробці системи поливу для саду та кампанії підтримки опалення теплиць. Це особливо актуально на тлі минулих та майбутніх російських бомбардувань, внаслідок чого порушуються постачання електроенергії.
Глобальне потепління вже калічить дерева в саду - через підвищення температури та посухи дерева виснажуються, тому зменшується їхня здатність захищатися від хвороб та комах. Таке ж лихо спіткало ясені не лише в Україні чи у Великій Британії, а й по всій Європі.
Без справної роботи нової системи іригації, деревним насадженням у величезному парку в серці Києва загрожує вимирання.
Представниця НУО Peli Can Live розповіла про важливість проєкту, який полягає у розробці системи поливу для саду та кампанії підтримки опалення теплиць. Це особливо актуально на тлі минулих та майбутніх російських бомбардувань, внаслідок чого порушуються постачання електроенергії.
Глобальне потепління вже калічить дерева в саду - через підвищення температури та посухи дерева виснажуються, тому зменшується їхня здатність захищатися від хвороб та комах. Таке ж лихо спіткало ясені не лише в Україні чи у Великій Британії, а й по всій Європі.
Без справної роботи нової системи іригації, деревним насадженням у величезному парку в серці Києва загрожує вимирання.
Ще один вид, який під загрозою вимирання – гінкго. Це символічна рослина в ботанічному саду, адже тут росте дерево, яким вшанували пам'ять молодого лісника та екоактивіста Семена Обломея, який з перших днів повномасштабного вторгнення росії пішов на фронт і загинув внаслідок авіаудару.
На жаль, жертв російської агресії багато.
"Студентська організація встановила "Алею Героїв" на доріжці, яка виходить на Михайлівський монастир та річку Дніпро. Уздовж доріжки розміщено плакати з вказівниками на саджанці, висаджені на честь загиблих студентів; поки що їх п'ять. Більшість дат народження припадає на кінець дев'яностих років, а всі дати смерті – з лютого 2022 року. Будучи місцем природної краси, яке має історичне та духовне значення, сад продовжує надавати значення громаді і тепер сприяє пам'яті про життя, втрачені на війні" - зауважує Файнс.
Рослини ботанічного саду ростуть завдяки багатьом волонтерам та активістам. Оскільки з початком війни багато співробітників саду пішли воювати, а уряд перерозподілив кошти на першочергові оборонні потреби, заклад не міг дозволити собі наймати новий персонал, а багатомісячне припинення роботи значно зменшило надходження фінансування. Ботсад залишається квітучим завдяки зусиллям небайдужих українців, які прийшли на допомогу рослинам та знаходили у цьому втіху.
Зокрема, під час торішніх терактів росії по енергетичній інфраструктурі Києва волонтери розпалювали багаття у бочках у теплиці ботсаду, щоб зберегти від вимерзання рослини. Проте сотні рослин загинули на морозі. Цієї зими знову очікуються відключення електроенергії, оскільки кремль продовжує завдавати ударів по українській столиці. Підтримка тепла у теплиці зусиллями волонтерів – це боротьба з екоцидом та енергоцидом агресора.
Про те, що дії рф варто кваліфікувати саме як екоцид, поки говорять лише деякі країни, проте оскільки вторгнення провалюється, а російська армія роздроблена, кремль вдався до стратегії нетрадиційної війни, яка передбачає навмисне руйнування навколишнього середовища, наприклад, націлювання на хімічні заводи та підрив Каховської греблі.
Рослини ботанічного саду ростуть завдяки багатьом волонтерам та активістам. Оскільки з початком війни багато співробітників саду пішли воювати, а уряд перерозподілив кошти на першочергові оборонні потреби, заклад не міг дозволити собі наймати новий персонал, а багатомісячне припинення роботи значно зменшило надходження фінансування. Ботсад залишається квітучим завдяки зусиллям небайдужих українців, які прийшли на допомогу рослинам та знаходили у цьому втіху.
Зокрема, під час торішніх терактів росії по енергетичній інфраструктурі Києва волонтери розпалювали багаття у бочках у теплиці ботсаду, щоб зберегти від вимерзання рослини. Проте сотні рослин загинули на морозі. Цієї зими знову очікуються відключення електроенергії, оскільки кремль продовжує завдавати ударів по українській столиці. Підтримка тепла у теплиці зусиллями волонтерів – це боротьба з екоцидом та енергоцидом агресора.
Про те, що дії рф варто кваліфікувати саме як екоцид, поки говорять лише деякі країни, проте оскільки вторгнення провалюється, а російська армія роздроблена, кремль вдався до стратегії нетрадиційної війни, яка передбачає навмисне руйнування навколишнього середовища, наприклад, націлювання на хімічні заводи та підрив Каховської греблі.
"І сад, і його оранжереї є свідченням взаємної турботи, яка може існувати між природою та людьми, а також відданості місцевої громади збереженню та плеканню в тіні путінської війни. Сад пропонує духовну святиню, зв'язок із минулим та засіб вшанування полеглих у серці воєнного Києва, а також приносить користь науковій спільноті та зберігає біорізноманіття.
Історія відданості суспільства збереженню та захисту Ботанічного саду імені Гришка та його теплиць є одним із багатьох прикладів українського та людського пориву захистити наш спільний світ. Оскільки в усьому світі спалахують нові конфлікти і екстремальна погода стає все більш поширеною, наполеглива праця та любов до природи.. можуть стати натхненням для того, як ми вирішимо протистояти викликам завтрашнього дня", – резюмує Гай Файнс.
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