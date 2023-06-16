Каховське водосховище скоротилося на 50% - Укргідроенерго

18:05 13 червня Київ, Україна

Площа Каховського водосховища станом на 12 червня скоротилася на 50%, як повідомила 13 червня компанія Укргідроенерго.

"На цей момент станом на 12 червня площа водосховища зменшилася на половину. Згідно з нашими оцінками, обсяг води у Каховському водосховищі на 60-70% нижчий, ніж до виникнення події", - зазначив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.



Падіння рівня води у водосховищі нижче критичної позначки близько 3 метрів може призвести до серйозних наслідків.

"Ми сподіваємося, що нижня гідротехнічна споруда не постраждала. У цьому випадку рівень води у Каховському водосховищі зможе залишатися в межах 6-7 метрів. Якщо споруду пошкоджено, вона перебуватиме у критичній зоні", - заявив Сирота.

Відновлення водопостачання Кримського півострова може тривати до літа наступного року.