Окупанти обстріляли евакуаційний автобус з Лисичанська

17:03 01 квітня Київ, Україна

Російські військові обстріляли евакуаційний автобус, який віз мирних громадян із Лисичанська. Люди, на щастя, не постраждали.

Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.



"Домовлятися з росіянами, напевно, можна. Вірити дотриманню обіцянок – у жодному разі. Сьогодні нібито "режим тиші", а нашим автобусам з людьми доводиться майже щоразу уникати уламків та мін", - написав він у Telegram.



Гайдай додав, що ніхто не постраждав. Усіх евакуйованих було доставлено до залізничних вокзалів.



"До речі, з цього міста сьогодні евакуйовано рекордну для Луганщини кількість людей – близько 1 300. Для порівняння, це середньодобовий показник у всій області загалом", - зазначив голова ОВУ.