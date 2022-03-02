Кадиров опублікував відео військової техніки та солдатів, які вирушили в Україну

11:00 02 березень Київ, Україна

Кадиров опублікував відео з новою колоною військової техніки: “Відчуваєте дух патріотів, які йдуть захищати український народ?! Бережіться нацики, азов, бандерівці і особливо ті шайтани, які втікши від нас, не соромлячись обманюєте український народ, кажучи, що ви їх захищатимете. Настільки ви бридкі!!! Ви не жили хоробро, не билися відважно і помрете негідно!



“Нацики, бандерівці та шайтани (які називають себе «чеченцями») ми скоро дійдемо до вас! Тільки не збігайте, ми хочемо з вами покінчити, в одному місці і зараз!