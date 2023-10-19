Якість водопостачання у Миколаєві погіршиться взимку - Кім

Якість водопостачання у місті Миколаєві в зимовий період погіршиться, проте триває пошук вирішення цієї проблеми.
Цю інформацію озвучив Віталій Кім, голова обласної військової адміністрації під час свого виступу.
Кім зазначив, що на даний момент ситуація з водопостачанням у Миколаєві краща, ніж попереднього року, незважаючи на наявність технічної води в системі. Взимку якість води погіршиться приблизно на два місяці. У рамках усунення цієї проблеми ведеться активна робота з метою забезпечити надійне водопостачання міста та покращити якість питної води.
За словами Кіма, можливі рішення існують, але реалізація їх залежить від доступних ресурсів та часу.
Цю інформацію озвучив Віталій Кім, голова обласної військової адміністрації під час свого виступу.
Кім зазначив, що на даний момент ситуація з водопостачанням у Миколаєві краща, ніж попереднього року, незважаючи на наявність технічної води в системі. Взимку якість води погіршиться приблизно на два місяці. У рамках усунення цієї проблеми ведеться активна робота з метою забезпечити надійне водопостачання міста та покращити якість питної води.
За словами Кіма, можливі рішення існують, але реалізація їх залежить від доступних ресурсів та часу.
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