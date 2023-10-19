Якість водопостачання у Миколаєві погіршиться взимку - Кім

18:54 19 жовтня Київ, Україна

Якість водопостачання у місті Миколаєві в зимовий період погіршиться, проте триває пошук вирішення цієї проблеми.



Цю інформацію озвучив Віталій Кім, голова обласної військової адміністрації під час свого виступу.



Кім зазначив, що на даний момент ситуація з водопостачанням у Миколаєві краща, ніж попереднього року, незважаючи на наявність технічної води в системі. Взимку якість води погіршиться приблизно на два місяці. У рамках усунення цієї проблеми ведеться активна робота з метою забезпечити надійне водопостачання міста та покращити якість питної води.



За словами Кіма, можливі рішення існують, але реалізація їх залежить від доступних ресурсів та часу.