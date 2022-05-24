Кабміну доручено ввести заборону на публічну рекламу ліків і медпрепаратів

Мабуть, ніде в світі немає такого «обізнаного» в медицині населення, як в Україні. Безграмотно використовуючи антибіотики, люди завдають колосальної шкоди не тільки собі, а й усьому людству. Рада нацбезпеки і оборони України (РНБО) має намір припинити практику самолікування українців. Для цього Кабміну доручено накласти мораторій на будь-яку публічну рекламу ліків і медпрепаратів. Про це в середу, 18 серпня, говориться в рішенні РНБО, яке підписав президент Володимир Зеленський.
Згідно з документом, Кабмін повинен встановити до 1 січня 2024 року мораторій на рекламу на телебаченні і радіо, а також в засобах масової інформації: лікарських засобів, медичних виробів; методів профілактики; методів діагностики; методів лікування і реабілітації.
Крім того, уряд зобов'язаний забезпечити реальний контроль за дотриманням правил рецептурного відпуску лікарських засобів і за призначенням пацієнтам великої кількості різних медпрепаратів або лікувальних процедур.
Ухвалення цих заходів, як вважають в РНБО, має мінімізувати шкідливий вплив самолікування на здоров'я українців.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону продажу лікарських засобів особам, які не досягли чотирнадцяти років.
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