Кабмін вимушено уріже зарплати бюджетникам

Кабінет Міністрів у 2023 році знизить витрати на оплату праці працівникам бюджетного сектору на 27%. Про це у п'ятницю, 23 грудня, йдеться на сайті Мінфіну.
Зазначається, що виклики, з якими Україна стикається через війну, змушують уряд економити та спрямовувати кошти на оборону та безпеку.. Також йдеться про необхідність враховувати потреби фінансування нових категорій витрат, пов'язаних з війною, у тому числі надання соціальної допомоги ВПО та ветеранам війни, відновлення та подолання наслідків агресії Росії.
Досягти скорочення витрат більш ніж на чверть планується шляхом зменшення заробітної плати окремим категоріям працівників, так і скороченням працівників.
Крім того, уряд запровадив обмеження на збільшення соціальних виплат, дозволивши лише індексацію пенсії за правилами.
Зазначимо, у грудні грошове забезпечення українських військовослужбовців зросте на 37% порівняно з листопадом.
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