Кабмін вимушено уріже зарплати бюджетникам

08:30 24 грудня Київ, Україна

Кабінет Міністрів у 2023 році знизить витрати на оплату праці працівникам бюджетного сектору на 27%. Про це у п'ятницю, 23 грудня, йдеться на сайті Мінфіну.

Зазначається, що виклики, з якими Україна стикається через війну, змушують уряд економити та спрямовувати кошти на оборону та безпеку.. Також йдеться про необхідність враховувати потреби фінансування нових категорій витрат, пов'язаних з війною, у тому числі надання соціальної допомоги ВПО та ветеранам війни, відновлення та подолання наслідків агресії Росії.

"З огляду на майбутні обмеження прийнято непросте політичне рішення - зменшити витрати на оплату праці працівників бюджетного сектора на 27 відсотків у номінальному вираженні порівняно з 2022 роком", - повідомили у Мінфіні.

Досягти скорочення витрат більш ніж на чверть планується шляхом зменшення заробітної плати окремим категоріям працівників, так і скороченням працівників.

Крім того, уряд запровадив обмеження на збільшення соціальних виплат, дозволивши лише індексацію пенсії за правилами.

Зазначимо, у грудні грошове забезпечення українських військовослужбовців зросте на 37% порівняно з листопадом.