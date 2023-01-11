Кабмін запровадив обмеження на продаж квартир у новобудовах

Кабінет Міністрів України запровадив обмеження на продаж квартир у новобудовах у всіх українських містах, повідомили на сайті уряду.
Кабмін ухвалив постанову про обмеження для забудовників 3 січня 2023 року. Згідно з ним, забудовник не може продати всі квартири в будинку, якщо він не введений в експлуатацію.
Для Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова було встановлено обмеження 10%. Тобто в будинку, який ще не зданий в експлуатацію, можна продати лише 90% квартир.
Для інших українських міст було встановлено обмеження на 5%.
Закон «Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть збудовані в майбутньому», набрав чинності 10 жовтня 2022 року. Він передбачає обмеження прав на певну частку площ із метою гарантувати, що будинок (ЖК) таки добудують.
Кабмін ухвалив постанову про обмеження для забудовників 3 січня 2023 року. Згідно з ним, забудовник не може продати всі квартири в будинку, якщо він не введений в експлуатацію.
Для Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова було встановлено обмеження 10%. Тобто в будинку, який ще не зданий в експлуатацію, можна продати лише 90% квартир.
Для інших українських міст було встановлено обмеження на 5%.
Закон «Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть збудовані в майбутньому», набрав чинності 10 жовтня 2022 року. Він передбачає обмеження прав на певну частку площ із метою гарантувати, що будинок (ЖК) таки добудують.
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