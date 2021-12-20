Кабмін повернув студентам колишній порядок виплати стипендій

13:07 04 грудень Київ, Україна

Хоча прожити зараз в Україні на студентську стипендію, як і раніше, не реально, для багатьох студентів ці гроші є великою підтримкою і дають відчуття самостійності. Буквально пів року тому багато студентів втратили стипендії не з власної вини. І ось, нарешті, Кабмін вніс зміни до порядку призначення та виплати стипендій. Повертається норма про кількість одержувачів стипендій, яка раніше була зменшена урядом. Постанова оприлюднена на Урядовому порталі.

Зазначається, що кожен семестр вчена рада вишу визначає однаковий для всіх факультетів ліміт стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія. Цей показник встановлюється у відсотках (в діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державними (регіональними) замовленнями.

Кабмін повернув норму, яка була встановлена раніше, але була знижена до 35-40% ухвалою від 1 вересня 2021 р. № 933.