Кабмін затвердив розмір щомісячних доплат для захисників
20:59 09 серпня Київ, Україна
Кабмін затвердив розмір щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників на час воєнного стану, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Всі, хто залучений до захисту України, отримуватимуть доплати під час війни. Сьогодні на позачерговому засіданні Уряду ухвалили постанову, яка нормує питання справедливих щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників", - написав він у Телеграм.
За словами прем'єра, на час дії військового стану розмір доплат становитиме 30 тис. грн на місяць.
"Для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тис. грн. А для тих, хто бере участь безпосередньо в бойових діях — 100 тис. грн», — написав Шмигаль.
Також встановлюються щомісячні доплати для строковиків та курсантів у розмірі 6 тис. грн та 2,35 тис. грн відповідно.
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