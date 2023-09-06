Кабмін затвердив розмір щомісячних доплат для захисників

"Всі, хто залучений до захисту України, отримуватимуть доплати під час війни. Сьогодні на позачерговому засіданні Уряду ухвалили постанову, яка нормує питання справедливих щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників", - написав він у Телеграм.