Кабмін спростив систему ввезення в Україну цивільних безпілотників

09:30 04 січня Київ, Україна

Кабінет Міністрів дозволив ввозити в Україну безпілотники через кордон без оформлення гарантійних листів, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.



Відповідне рішення стосується цивільних дронів та безпілотників подвійного призначення, які передають міжнародні донори. Воно діятиме під час воєнного стану.



За рішенням Кабміну пропуск через митний кордон України безпілотників та запчастин до них здійснюється за місцем перетину кордону. Особа, яка перевозить літальні апарати, повинна подати у паперовій або електронній формі заповнену декларацію.



На період війни при ввезенні митники не вимагатимуть гарантійних листів і не застосовуватимуть нетарифне регулювання — ліцензування та квотування.



Раніше міністр із цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна закупила близько 1400 безпілотників, переважно для розвідки, а також планує розробити бойові моделі дронів, які здатні атакувати безпілотники, які росія використовує під час свого вторгнення.



Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що починаючи з вересня українська протиповітряна оборона знищила понад 420 російських ракет та 430 дронів-камікадзе.