Кабмін спростив правила держреєстрації транспортних засобів

16:00 16 грудня Київ, Україна

Кабінет Міністрів України сьогодні ухвалив законопроєкт про новий порядок державної реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів.



Про це повідомив міністр внутрішніх справ Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков



Проєкт постанови дає можливість подати заяву та документи, необхідні для отримання номерних знаків та реєстраційних номерів через Електронний кабінет водія або Єдиний державний портал адмінпослуг.



Крім того, документ передбачає недопущення відчуження транспортних засобів у власників, щодо яких містяться відомості в Державному реєстрі боржників.



Він також спрощує процедури огляду транспортних засобів під час державної реєстрації, перереєстрації та зняття їх з обліку.