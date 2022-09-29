Кабмін продовжив заборону на роботу дитячих оздоровчих таборів до серпня

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив журналістам на брифінгу, що рішенням Кабінету міністрів заборона на роботу дитячих оздоровчих таборів продовжений до 31 липня.
За його словами, це пов'язано з несприятливою епідеміологічною ситуацією в країні.
Глава МОЗ нагадав, що в оздоровчих таборах відпочиває велика кількість дітей з різних регіонів, тому під час відпочинку в цих оздоровчих таборах можливі спалахи захворювання COVID-19.
Нагадаємо, раніше Кабмін визнав недоцільною роботу оздоровчих дитячих таборів до 1 липня. Тоді Степанов приводив ті ж самі аргументи на користь такого рішення.
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