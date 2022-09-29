Кабмін продовжив заборону на роботу дитячих оздоровчих таборів до серпня

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив журналістам на брифінгу, що рішенням Кабінету міністрів заборона на роботу дитячих оздоровчих таборів продовжений до 31 липня.

За його словами, це пов'язано з несприятливою епідеміологічною ситуацією в країні.

"Просто треба звернути увагу на ті цифри, які у нас є по коронавирусной хвороби щодня: кількість нових випадків, кількість людей, які кожен день госпіталізуються, кількість людей, які помирають від коронавирусной хвороби - і тоді набагато легше буде зрозуміти, чому ми не дозволяємо працювати дитячим оздоровчим таборам ", - сказав він.

Глава МОЗ нагадав, що в оздоровчих таборах відпочиває велика кількість дітей з різних регіонів, тому під час відпочинку в цих оздоровчих таборах можливі спалахи захворювання COVID-19.

"Саме з таких причин - тому що це масове кількість дітей, які одночасно перебувають разом, було прийнято рішення уряду про заборону відкриття дитячих таборів відпочинку до 31 липня 2020 року", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше Кабмін визнав недоцільною роботу оздоровчих дитячих таборів до 1 липня. Тоді Степанов приводив ті ж самі аргументи на користь такого рішення.