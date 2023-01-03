Кабмін ухвалив постанову про підтримку людей, які потребують реабілітації

Уряд України прийняв ухвалу, покликану спростити та покращити забезпечення медичними виробами, у тому числі допоміжними засобами реабілітації для людей з обмеженнями повсякденного функціонування.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Постановою, зокрема, передбачається забезпечення постраждалих:
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Постановою, зокрема, передбачається забезпечення постраждалих:
- фізичною та реабілітаційною медициною, фізичною терапією, ерготерапією, психологічною допомогою, протезуванням-ортезуванням, відповідними медвиробами;
- допоміжними засобами для самообслуговування та особистого догляду (наприклад, ДЗ для туалету);
- допоміжними засобами для активності та участі, пов'язані з особистою мобільністю та транспортуванням (наприклад, ДЗ, ходунками-рамами, ходунками на колесах, колісними кріслами з ручним керуванням, кріслами-каталками).
Крім того, відповідна постанова Кабміну створює:
- можливість забезпечення протезами та ортезами, а також іншими допоміжними засобами реабілітації людини, яка перебуває в лікарні;
- необхідність участі у такому забезпеченні мультидисциплінарної команди;
- можливість безкоштовного прокату допоміжних засобів для пацієнтів, що виписуються;
- форму індивідуального реабілітаційного плану.
"Через війну в Україні зростає кількість поранених як захисників, так і цивільних, які потребують подальшої реабілітації в медичних закладах. Маємо зробити все, щоб максимально спростити процес їхньої реабілітації та допомогти їм повернутися до звичайного активного життя", — прокоментував ухвалу постанови голова МОЗ Віктор Ляшко.
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