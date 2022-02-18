Кабмін планує дозволити в'їзд для іноземців

Як стало відомо, Кабінет Міністрів України планує дозволити в'їзд для іноземних громадян. Кордон України для них буде відкритий при виконанні низки вимог. Про підготовку рішення повідомило сьогодні видання «Європейська правда».

Як очікується, з 29 вересня почнуть діяти нові правила, які замінять повну заборону, введену в серпні. Поки невідомо, коли точно рішення буде прийняте, але є принципова згода керівництва уряду на відкриття кордонів, а також опрацьовані деталі цього рішення.

За даними видання, іноземців прирівняють до українців, які повертаються з-за кордону. Зараз для українців діють правила, що залежать від приналежності держави в'їзду до країн з широким розповсюдженням коронавірусу.

Такими державами визнані ті, в яких кількість нових випадків COVID-19 на 100 000 населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні.

Ці ж правила планується поширити й на іноземців після 28 вересня. Вони будуть змушені йти на самоізоляцію, якщо епідемічна ситуація в країні їхнього громадянства або постійного проживання гірша, ніж в Україні.

Альтернативою самоізоляції буде тест на коронавірус, який можна буде здати після прибуття.

Також від іноземців вимагатимуть наявності чинного страхового поліса та встановлення електронного додатка для осіб у разі самоізоляції.

Нагадаємо, уряд України анонсував 30-денну заборону на в'їзд іноземців, починаючи з 29 серпня, а потім змістив початок її дії на 28 серпня. Пізніше уряд також заборонив іноземцям транзитний проїзд.