Кабмін звільнив учнів 4 і 9 класів від державної підсумкової атестації

21:53 17 березень Київ, Україна

Випускники початкової ланки (4-і класи) і базової середньої (9-і класи) рішенням Кабінету Міністрів України звільняються від проходження державної підсумкової атестації в поточному навчальному році.

Відповідний наказ Міністерства освіти і науки від 03.03.2021 №273 зареєстрований в Міністерстві юстиції 16.03.2021 за №338/35960.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Рішення прийняте у зв'язку з встановленням для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режиму надзвичайної ситуації відповідно до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів від 25 березня 2020 року №338-р. "Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту в режим надзвичайної ситуації".





Пунктом 6 розділу IV Порядку проведення ДПА встановлено, що здобувачі освіти, які проживають в зоні надзвичайної ситуації природного і техногенного походження, звільняються від атестації за рішенням

Відповідно до абзацу другого частини п'ятої статті 17 закону України "Про загальну середню освіту", кожен учень повинен пройти державну підсумкову атестацію за кожен рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів, визначених центральним органом виконавчої влади в сфері освіти і науки, крім випадків, визначених законодавством.Пунктом 6 розділу IV Порядку проведення ДПА встановлено, що здобувачі освіти, які проживають в зоні надзвичайної ситуації природного і техногенного походження, звільняються від атестації за рішенням МОН або місцевих органів управління освітою. Відповідно до пункту 9 розділу IV зазначеного Порядку, здобувачам освіти, звільненим від атестації, у відповідному документі про освіту робиться запис "звільнений (а)".





Згідно з позиціями 32 і 33 розділу II класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, перевищення порогового рівня захворюваності людей на грип, гострі респіраторні вірусні захворювання в два і більше разів протягом періоду більше 2 тижнів в двох і більше адміністративних районах області (Автономна Республіка Крим, міста Київ і Севастополь), містах або в цілому по країні, інфекційні захворювання людей виявленої етіології віднесені до надзвичайних ситуацій природного характеру.



Беручи це до уваги, МОН звільнив від проходження державної підсумкової атестації здобувачів закладів загальної середньої освіти 4-х і 9-х класів в 2020/2021 навчальному році", - йдеться в повідомленні.



У відповідному документі про освіту учнів, звільнених від ДПА, необхідно зробити запис "звільнений (а)".



У відомстві впевнені, що це рішення буде сприяти "організованому завершенню навчального року учнями, які закінчують отримання початкової та базової загальної середньої освіти, в умовах поширення на території України COVID-19".



Рішення набуде чинності в день його опублікування в "Офіційному віснику України".