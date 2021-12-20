Кабмін має намір спростити отримання субсидій

09:01 06 грудень Київ, Україна

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення спростити порядок надання житлових субсидій окремим категоріям громадян. Зокрема, ці зміни торкнуться найменш захищених верств населення.



Таким чином, люди, які залишилися без тепла та газу внаслідок агресії Росії, можуть розраховувати на допомогу держави.



Жителям таких населених пунктів нараховуватимуться субсидії (у період опалювального сезону) згідно з соціальними нормативами споживання електроенергії, яку нині використовують замість стандартних опалювальних ресурсів постраждалі.



Пільгові умови призначені для тих, хто є:

власниками транспортних засобів, що експлуатуються понад п'ять років, а також оцінюються у розмірі суми менше чотирьох мінімальних заробітних плат;

матерями, що залишаються у декретній відпустці з догляду за дитиною до шести років;

громадянами, які придбали нерухомість коштом місцевих або державних бюджетів.

Крім цього, при визначенні права осіб на отримання нарахування субсидій не враховуються житлові приміщення міського типу та ті, на яких оформлено заповіт.