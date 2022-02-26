Кабмін змінив правила усиновлення дітей

10:40 27 травень Київ, Україна

Напередодні Дня захисту дітей рішенням Кабміну внесені зміни в правила усиновлення дітей, зокрема, потенційних усиновителів зобов'яжуть проходити спецкурси.

Про це в середу, 26 травня, інформує пресслужба КМУ.

В Україні в 2020 році усиновили 2047 дітей. У 1890 випадках усиновлення здійснили громадяни України, в 18 - громадяни країн СНД, в 139 - громадяни інших держав.

Згідно з новими правилами, усиновителями зможуть стати особи з інвалідністю. У той самий час, для реалізації свого права їм доведеться пройти експертизу і довести, що хвороба не буде перешкоджати виконанню батьківських обов'язків.



Також вводиться норма про те, що усиновитель не може бути більше ніж на 45 років старше усиновлюваного. Якщо усиновити дитину хоче сімейна пара, то береться до уваги вік молодшого з подружжя.

"Зі списку потенційних усиновителів виключаються дискредитовані патронатні вихователі і кривдники, які стоять на обліку в Нацполіції. Також не зможуть взяти прийомну дитину особи, які живуть однією сім'єю з людьми з чорного списку усиновителів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, обов'язковою умовою для усиновлення є проходження спеціальних курсів.