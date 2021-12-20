До захоплення землі у парку Нивки причетний відомий забудовник, – активісти

11:04 07 грудень Київ, Україна

Частину території парку "Нивки" у Шевченківському районі Києва захопила компанія KAN Development, засновником якої є відомий забудовник Ігор Ніконов.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці спільноти "Лицарі міста".



За даними активістів, нібито забудовник Ніконов для свого ЖК «Файн Таун» хоче протягнути 8 км колектора для збирання нечистот. Саме для цього потрібна ділянка землі у парку. Зазначається, що жодних документів на землю забудовник не має.



Жителі Нивок та активісти б'ють на сполох, адже, на їхню думку, нечистоти зливатимуть у річку Сирець, яка й так у жахливому стані.



Вони заявляють, що без узгодження із суспільством ніхто нічого у парку «Нивки» не збудує.



Як ми вже писали, минулого тижня невідомі захопили частину території парку «Нивки» у Шевченківському районі Києва.



Місцеві жителі зруйнували частину огорожі на знак протесту проти незаконних дій невідомих осіб.



Комунальне підприємство «Київблагоустрій» вимагає знести самовільно встановлений паркан. Відповідне розпорядження було видано 4 грудня.