До захоплення землі у парку Нивки причетний відомий забудовник, – активісти

Частину території парку "Нивки" у Шевченківському районі Києва захопила компанія KAN Development, засновником якої є відомий забудовник Ігор Ніконов.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці спільноти "Лицарі міста".
За даними активістів, нібито забудовник Ніконов для свого ЖК «Файн Таун» хоче протягнути 8 км колектора для збирання нечистот. Саме для цього потрібна ділянка землі у парку. Зазначається, що жодних документів на землю забудовник не має.
Жителі Нивок та активісти б'ють на сполох, адже, на їхню думку, нечистоти зливатимуть у річку Сирець, яка й так у жахливому стані.
Вони заявляють, що без узгодження із суспільством ніхто нічого у парку «Нивки» не збудує.
За даними активістів, нібито забудовник Ніконов для свого ЖК «Файн Таун» хоче протягнути 8 км колектора для збирання нечистот. Саме для цього потрібна ділянка землі у парку. Зазначається, що жодних документів на землю забудовник не має.
Жителі Нивок та активісти б'ють на сполох, адже, на їхню думку, нечистоти зливатимуть у річку Сирець, яка й так у жахливому стані.
Вони заявляють, що без узгодження із суспільством ніхто нічого у парку «Нивки» не збудує.
Як ми вже писали, минулого тижня невідомі захопили частину території парку «Нивки» у Шевченківському районі Києва.
Місцеві жителі зруйнували частину огорожі на знак протесту проти незаконних дій невідомих осіб.
Комунальне підприємство «Київблагоустрій» вимагає знести самовільно встановлений паркан. Відповідне розпорядження було видано 4 грудня.
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