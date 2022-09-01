До навчального року готові понад 40% шкіл

До нового навчального року готові 41% навчальних закладів. У цих школах облаштовано укриття. Півтора місяці тому таких навчальних закладів було 11%.
Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.
Високі показники готовності до освітнього процесу у очній формі у Львівській області – 83%, у Чернівецькій – 78% та у Києві – 68%.
Інші області продовжують створювати належні та безпечні умови у навчальних закладах для навчання офлайн.
За словами міністра, спецкомісії провели обстеження у 86% шкіл, з них майже половина (48%) має захисні споруди.
Інші області продовжують створювати належні та безпечні умови у навчальних закладах для навчання офлайн.
За словами міністра, спецкомісії провели обстеження у 86% шкіл, з них майже половина (48%) має захисні споруди.
Директори, за його словами, можуть запропонувати організувати батьківські збори, які традиційно проводяться перед початком нового навчального року, у захисних спорудах.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що за кожним закладом закріпили рятувальника, який відповідатиме за те, чи готовий заклад до нового навчального року.
Фахівці, закріплені за навчальними закладами, з 1 вересня чергуватимуть у школах, навчатимуть та допомагатимуть учасникам освітнього процесу під час повітряних тривог.
Фахівці, закріплені за навчальними закладами, з 1 вересня чергуватимуть у школах, навчатимуть та допомагатимуть учасникам освітнього процесу під час повітряних тривог.
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