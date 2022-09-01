До навчального року готові понад 40% шкіл

15:30 17 серпня Київ, Україна

До нового навчального року готові 41% навчальних закладів. У цих школах облаштовано укриття. Півтора місяці тому таких навчальних закладів було 11%.

Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Високі показники готовності до освітнього процесу у очній формі у Львівській області – 83%, у Чернівецькій – 78% та у Києві – 68%.



Інші області продовжують створювати належні та безпечні умови у навчальних закладах для навчання офлайн.



За словами міністра, спецкомісії провели обстеження у 86% шкіл, з них майже половина (48%) має захисні споруди.

“Дуже важливо, щоб батьки мали змогу на власні очі переконатися, що їхнім дітям буде безпечно перебувати у навчальних закладах. Тому закликаю директорів шкіл надати можливість батькам побачити умови перебування учнів в укриттях у разі сигналу Повітряна тривога та бути у постійній комунікації з ними”, – написав Шкарлет.

Директори, за його словами, можуть запропонувати організувати батьківські збори, які традиційно проводяться перед початком нового навчального року, у захисних спорудах.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що за кожним закладом закріпили рятувальника, який відповідатиме за те, чи готовий заклад до нового навчального року.



Фахівці, закріплені за навчальними закладами, з 1 вересня чергуватимуть у школах, навчатимуть та допомагатимуть учасникам освітнього процесу під час повітряних тривог.