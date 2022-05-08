До першого вересня багатодітним сім'ям виплатять по 2 тисячі на дитину

Для того, щоб допомогти багатодітним сім'ям зібрати дітей до нового навчального року, на кожну дитину їм буде виплачено по 2 000 гривень.
Про це в Telegram повідомив глава уряду Денис Шмигаль.
Загальний розмір програми складе близько 290 млн грн. Допомогу отримають майже 145 тисяч дітей.
"Кошти мають бути виплачені вже в цьому місяці", - написав прем'єр-міністр.
Відзначається, що одноразова грошова допомога призначатиметься на кожну дитину з багатодітної малозабезпеченої сім'ї, яка станом на 1 серпня 2021 року досягла віку 6-18 років (включно).
Загальний розмір програми складе близько 290 млн грн. Допомогу отримають майже 145 тисяч дітей.
"Кошти мають бути виплачені вже в цьому місяці", - написав прем'єр-міністр.
Відзначається, що одноразова грошова допомога призначатиметься на кожну дитину з багатодітної малозабезпеченої сім'ї, яка станом на 1 серпня 2021 року досягла віку 6-18 років (включно).
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