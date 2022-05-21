До кінця наступного року в Києві з'являться дві нові станції метро
16:33 17 грудня Київ, Україна
Обраний на другий термін мер Києва Віталій Кличко пообіцяв до кінця наступного року відкрити в столиці дві додаткові станції метро
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Про це він заявив сьогодні на пресконференції за підсумками роботи у 2020 році.
"Ми робимо все, щоб до кінця наступного року відкрити дві нові станції: "Мостицька" і "Проспект Правди" в бік Виноградаря", - сказав Кличко.
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