До кінця наступного року в Києві з'являться дві нові станції метро

16:33 17 грудня Київ, Україна

Обраний на другий термін мер Києва Віталій Кличко пообіцяв до кінця наступного року відкрити в столиці дві додаткові станції метро.

Про це він заявив сьогодні на пресконференції за підсумками роботи у 2020 році.
"Ми робимо все, щоб до кінця наступного року відкрити дві нові станції: "Мостицька" і "Проспект Правди" в бік Виноградаря", - сказав Кличко.