До кінця наступного року в Києві з'являться дві нові станції метро

16:33 17 грудня Київ, Україна

Обраний на другий термін мер Києва Віталій Кличко пообіцяв до кінця наступного року відкрити в столиці дві додаткові станції метро



Про це він заявив сьогодні на пресконференції за підсумками роботи у 2020 році.