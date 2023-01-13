До "Армії відновлення" приєдналися 4500 безробітних - Мінекономіки

17:12 13 січня Київ, Україна

До виконання суспільно корисних робіт у рамках проєкту "Армія відновлення" приєдналися вже майже 4,5 тисячі безробітних з дев'яти регіонів України.



Про це заявила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, повідомляє пресслужба міністерства.

"Ми продовжуємо залучати безробітних до відновлення країни, і вже з січня до Армії відновлення приєдналося майже 800 осіб, яким держава виплатила за виконання суспільно корисних робіт 5 мільйонів гривень. Загалом зі старту проєкту наприкінці вересня 4,5 тисячі осіб, які були тривалий час – у середньому понад чотири місяці – без роботи, отримали її”, – розповіла Бережна.

За її словами, за виконання робіт кожен із учасників проєкту отримає оплату у розмірі не менше 6700 гривень.

"Зокрема, зараз суспільно корисні роботи проводяться у Сумській, Київській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Рівненській, Запорізькій, Житомирській, Волинській областях. Найбільше безробітних залучено у Полтавській області – 1257 осіб, Сумській – 887 осіб, Київській області – 809 осіб”, – зазначила чиновниця.

Загалом за виконання таких робіт безробітні отримали з моменту старту проєкту 29 мільйонів гривень, додали в Мінекономіки.



У пресслужбі міністерства нагадали, що участь у суспільно корисних роботах з боку безробітних добровільна і оплачується на рівні не нижче за мінімальну зарплату, яка на сьогодні становить 6700 гривень. Окрім того, оплата праці за виконання таких робіт може бути дофінансована з обласних бюджетів.



Найчастіше людей залучають до розбору завалів та відновлення житлових будинків та приміщень, пошкоджених внаслідок бойових дій; облаштування та зміцнення блокпостів, підвальних приміщень під укриття; розчищення залізничних колій та автомобільних доріг; будівництва захисних споруд цивільного захисту, зміцнення гребель; заготівлі дров для військових та населення; розвантаження та фасування гуманітарної допомоги; надання соціальних послуг у Пунктах незламності.