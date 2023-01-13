До "Армії відновлення" приєдналися 4500 безробітних - Мінекономіки

До виконання суспільно корисних робіт у рамках проєкту "Армія відновлення" приєдналися вже майже 4,5 тисячі безробітних з дев'яти регіонів України.
Про це заявила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, повідомляє пресслужба міністерства.
Про це заявила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, повідомляє пресслужба міністерства.
За її словами, за виконання робіт кожен із учасників проєкту отримає оплату у розмірі не менше 6700 гривень.
Загалом за виконання таких робіт безробітні отримали з моменту старту проєкту 29 мільйонів гривень, додали в Мінекономіки.
У пресслужбі міністерства нагадали, що участь у суспільно корисних роботах з боку безробітних добровільна і оплачується на рівні не нижче за мінімальну зарплату, яка на сьогодні становить 6700 гривень. Окрім того, оплата праці за виконання таких робіт може бути дофінансована з обласних бюджетів.
Найчастіше людей залучають до розбору завалів та відновлення житлових будинків та приміщень, пошкоджених внаслідок бойових дій; облаштування та зміцнення блокпостів, підвальних приміщень під укриття; розчищення залізничних колій та автомобільних доріг; будівництва захисних споруд цивільного захисту, зміцнення гребель; заготівлі дров для військових та населення; розвантаження та фасування гуманітарної допомоги; надання соціальних послуг у Пунктах незламності.
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