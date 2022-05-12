До 30-річчя Незалежності парашутисти станцюють в небі гопак

Про це повідомила менеджерка проєкту Марина Моїсеєнко.

"Команда зі 150 учасників із Запоріжжя та інших куточків країни отримала можливість реалізувати унікальний показовий виступ з нагоди 30-річчя України - «Український гопак - на землі і в небі». ПУ «Новий театр» як головний організатор проєкту підписав головну угоду з Українським культурним фондом", - зазначають організатори заходу.

Унікальність події полягає в поєднанні звичайного і повітряного танців «Гопак».

"Поки на землі український народний танець виконуватиме запорізький ансамбль «Вихиляси», в небо літаки піднімуть чотирнадцять професійних парашутистів, які в стрибку, разом з танцюристами на землі, повинні виконати елементи гопака і побудувати у вільному падінні фігури: цифру «30» і «серце». Так вирішили зізнатися в любові Україні. Під час приземлення парашутисти будуть буксирувати великий державний прапор. Потім відбудеться повітряне шоу літаків з димами", - відзначили організатори.