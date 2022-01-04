До 30-річчя Незалежності України в Бучі відкриють унікальну Академію спорту

10:37 23 квітень Київ, Україна

Під Києвом наближаються до завершення будівельні роботи щодо унікальної в своєму роді Академії спорту.

Про це повідомила Київська ОДА.

"Академія, загальна вартість якої становить 111 517 240 тис. грн, реалізується в рамках національної програми "Велике будівництво". Її унікальність полягає в тому, що скористатися послугами зможуть як учасники міжнародних, державних і обласних змагань, так і 57 тисяч населення Бучанської громади. При проєктуванні були враховані потреби маломобільних відвідувачів: влаштовані пандуси, санвузли, необхідні параметри дверних прорізів. Це дозволить проводити спортивні заходи та змагання осіб з інвалідністю", - заявив заступник голови Київської ОДА Андрій Лісовик.

Відзначається, що багатофункціональний спортивний комплекс буде використовуватися для змагань з олімпійських видів спорту всеукраїнського та міжнародного значення, проведення занять з мініфутболу, баскетболу, волейболу, гандболу, великого тенісу. Крім цього, в ньому будуть проводитися заняття з фізичної культури місцевих шкіл.



Так, в ході президентської програми "Велике будівництво" роботи на об'єкті виконали на 75%. Зведена двоповерхова будівля, частково виконані зовнішні інженерні мережі, майже закінчені каналізація і водопостачання, завершені теплопостачання і облаштування системи пожежогасіння. Більшість внутрішніх будівельних робіт вже також виконано.



Зокрема, побудовані два мініфутбольних поля зі штучним покриттям, баскетбольний майданчик з поліуретановим покриттям, багатофункціональний майданчик і майданчик для занять зі street-файту. Надалі передбачено будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями загальноосвітньої школи №2



Об'єкт планують відкрити до 30-ї річниці Незалежності України.