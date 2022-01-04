До 30-річчя Незалежності України в Бучі відкриють унікальну Академію спорту

Під Києвом наближаються до завершення будівельні роботи щодо унікальної в своєму роді Академії спорту.
Про це повідомила Київська ОДА.
Відзначається, що багатофункціональний спортивний комплекс буде використовуватися для змагань з олімпійських видів спорту всеукраїнського та міжнародного значення, проведення занять з мініфутболу, баскетболу, волейболу, гандболу, великого тенісу. Крім цього, в ньому будуть проводитися заняття з фізичної культури місцевих шкіл.
Так, в ході президентської програми "Велике будівництво" роботи на об'єкті виконали на 75%. Зведена двоповерхова будівля, частково виконані зовнішні інженерні мережі, майже закінчені каналізація і водопостачання, завершені теплопостачання і облаштування системи пожежогасіння. Більшість внутрішніх будівельних робіт вже також виконано.
Так, в ході президентської програми "Велике будівництво" роботи на об'єкті виконали на 75%. Зведена двоповерхова будівля, частково виконані зовнішні інженерні мережі, майже закінчені каналізація і водопостачання, завершені теплопостачання і облаштування системи пожежогасіння. Більшість внутрішніх будівельних робіт вже також виконано.
Зокрема, побудовані два мініфутбольних поля зі штучним покриттям, баскетбольний майданчик з поліуретановим покриттям, багатофункціональний майданчик і майданчик для занять зі street-файту. Надалі передбачено будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями загальноосвітньої школи №2
Об'єкт планують відкрити до 30-ї річниці Незалежності України.
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