До 30-ї річниці незалежності аеропорт "Київ" оголосив конкурс для художників

08:22 22 липня Київ, Україна

Конкурс для художників «Розфарбуй літак», організований міжнародним аеропортом "Київ", приурочений до Дня Незалежності України.

Про це повідомляє пресслужба МКІП в Телеграмі.

"Призовий фонд конкурсу «Розфарбуй літак» становить 25 000 гривень. Також у переможця буде можливість втілити свій проєкт у життя", - йдеться в повідомленні.

Творчого оновлення потребує літак АН-24 від конструкторського бюро "Антонов".

"Літак АН-24 придбали 10 років тому на кошти підприємства. Встановлений на території, прилеглій до аеропорту, і перетворений на артоб'єкт. Відтоді літак став своєрідною яскравою візитною карткою аеропорту. Однак він вимагає творчого відновлення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають організатори, до участі в конкурсі приймаються ескізи літака, виконані на ватмані, акварельному або тонованому папері формату А4, відправлені у відсканованому вигляді або виконані в графічному редакторі, надіслані в форматах png або jpeg, з описом ідеї проєкту і технології реалізації.

Термін подачі заявок - до 1 серпня 2021 року.