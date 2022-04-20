До 30-ї річниці незалежності аеропорт "Київ" оголосив конкурс для художників

Конкурс для художників «Розфарбуй літак», організований міжнародним аеропортом "Київ", приурочений до Дня Незалежності України.
Про це повідомляє пресслужба МКІП в Телеграмі.
Творчого оновлення потребує літак АН-24 від конструкторського бюро "Антонов".
Як зазначають організатори, до участі в конкурсі приймаються ескізи літака, виконані на ватмані, акварельному або тонованому папері формату А4, відправлені у відсканованому вигляді або виконані в графічному редакторі, надіслані в форматах png або jpeg, з описом ідеї проєкту і технології реалізації.
Термін подачі заявок - до 1 серпня 2021 року.
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