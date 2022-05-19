До 2050 року населення України зменшиться до 36 млн, а з урахуванням еміграції - 15-20 млн

Низький рівень життя породив в Україні масову еміграцію працездатного населення і зниження народжуваності. В результаті погіршення демографічної ситуації Україна стоїть перед загрозою дефолту. Через 10-15 років це стане звичайною справою, вважає радник глави Федерації роботодавців України з економічних питань Павло Вернівський.
На думку Вернівського, Україна перестане бути цікавою своїм внутрішнім ринком і зменшиться приплив інвестицій.
Він вважає, що для вирішення проблеми треба розбиратися і з міграційними питаннями.
За прогнозами ООН, тільки в результаті природного зменшення населення в країні в 2050 році буде проживати 36 млн осіб.
Раніше повідомлялося, що за десятиліття народжуваність в Україні впала на 40%. Минулий рік був найгіршим за народжуваністю.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі