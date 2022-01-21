До 2025 року в столиці з'явиться 5 станцій метро в напрямку Троєщини
18:03 07 вересень Київ, Україна
Глава столичного метрополітену
Віктор Брагінський повідомив, що попри всю майбутню титанічну роботу, через 5-6 років уряд побудує п'ять станцій метро на Троєщину.
Брагінський зазначив, що після відкриття Подільсько-Воскресенського моста влада почне роботу з проєктування перших п'яти станцій метро в бік Троєщини, які з'єднають правий і лівий берег міста.
Три станції планово побудують на мосту, а потяги їздитимуть в спеціальній зоні під ним.
"Під мостом, під його проїзною частиною є спеціальний лоток, де ходитимуть поїзди метро. А на самому мосту передбачені три станції", - розповів начальник метрополітену.
Також Брагінський додав, що для здійснення задуманого владі знадобиться близько 5-6 років.
"У наступному році ми приступимо до розробки проєктної документації. У 2022 році почнеться будівництво першої черги - перших п'яти станцій. В середньому на будівництво однієї станції метро йде 1 рік. Ми розуміємо, що протягом 5-6 років можна буде реалізувати першу чергу цього проєкту", - сказав глава КП "Київський метрополітен".
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