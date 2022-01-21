До 2025 року в столиці з'явиться 5 станцій метро в напрямку Троєщини

18:03 07 вересень Київ, Україна

Глава столичного метрополітену Віктор Брагінський повідомив, що попри всю майбутню титанічну роботу, через 5-6 років уряд побудує п'ять станцій метро на Троєщину.



Брагінський зазначив, що після відкриття Подільсько-Воскресенського моста влада почне роботу з проєктування перших п'яти станцій метро в бік Троєщини, які з'єднають правий і лівий берег міста.



Три станції планово побудують на мосту, а потяги їздитимуть в спеціальній зоні під ним.

"Під мостом, під його проїзною частиною є спеціальний лоток, де ходитимуть поїзди метро. А на самому мосту передбачені три станції", - розповів начальник метрополітену.

Також Брагінський додав, що для здійснення задуманого владі знадобиться близько 5-6 років.