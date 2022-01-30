До 20-річчя вбивства Гонгадзе в Києві встановлять меморіальну дошку та покажуть фільм

09:59 15 вересень Київ, Україна

16 вересня в Києві відкриють меморіальну дошку, присвячену журналісту Георгію Гонгадзе, а 17 вересня відбудеться прем'єра фільму "Вбивство Гонгадзе. 20 років в пошуках правди".



Меморіальну дошку Герою України, засновнику "Української правди" Георгію Гонгадзе встановлять на фасаді Національної спілки журналістів України.



Урочисте відкриття відбудеться 16 вересня о 12.00 за адресою: вул. Хрещатик 27-а.



Виготовлення дошки ініціювала Київська міська рада, спроєктував її скульптор Василь Маркуш (робота узгоджена з сім'єю журналіста, зокрема, з Мирославою Гонгадзе).



Прем'єра фільму "Вбивство Гонгадзе. 20 років у пошуках правди", відбудеться 17 вересня о 19:30 в літньому театрі "Ракушка" (Паркова 3).



Хоча виконавці вбивства засуджені, але за 20 років офіційне слідство так і не встановило замовника - і у колег Гії Гонгадзе залишаються питання.



У фільмі Максима Каменєва, Наталі Гуменюк і Анни Цигими їх ставлять і відповідають на них відомі журналісти, які займалися справою Гонгадзе, а також близькі та друзі Георгія.



У стрічці про справу Гонгадзе говорять Олена Притула, Євген Глібовицький, Лаврентій Малазонія, Олег Єльцов, Юлія Мостова, Сергій Рахманін, Мустафа Найєм, Сергій Лещенко, Олексій Степура, Валерій Калниш, Севгіль Мусаєва, Коба Аланія, Мирослава Гонгадзе.



Показ фільму відбудеться в умовах дотримання карантинних норм: глядачі повинні бути в масках і тримати необхідну дистанцію.