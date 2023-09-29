J&C Aero завершила модернізацію літака президента України

Литовська компанія J&C Aero успішно завершила проєкт модифікації та оновлення салону літака президента України Airbus A319 CJ, як було оголошено самою компанією.
J&C Aero доклала всіх зусиль для успішної реалізації цього масштабного проєкту з реконструкції салону державного повітряного судна, що належить авіакомпанії "Україна" та використовується для перевезення президента України. У ході реалізації проєкту інженери компанії розробили та впровадили необхідні зміни, щоб інтегрувати сучасну систему розваг у польоті (IFE) та вдосконалення системи управління салоном літака (CMS).
J&C Aero також успішно пройшла сертифікацію EASA для модифікації салону представницького класу, що підтверджує відповідність робіт новим стандартам STC (#10082618). Команда компанії також брала активну участь у постачанні та встановленні навігаційної системи KA-BAND Satcom на борту літака.
Окрім оновлення технічних систем, J&C Aero провела повне оновлення інтер'єру літака, включаючи перетяжку меблів для керівників, внутрішню обшивку, килими, ламінат та інші елементи салону. Ці роботи охоплювали виготовлення оновлених деталей власними силами J&C Aero, а також монтаж та технічне обслуговування, здійснені компанією Magnetic MRO в аеропорту Таллінна (TLL) згідно з розробленими J&C Aero інструкціями з технічного обслуговування.
Незважаючи на відсутність інформації про тривалість проєкту, генеральний директор J&C Aero Лаурінас Скукаускас відзначив його складність і наголосив на успішному завершенні цього значущого завдання.
J&C Aero доклала всіх зусиль для успішної реалізації цього масштабного проєкту з реконструкції салону державного повітряного судна, що належить авіакомпанії "Україна" та використовується для перевезення президента України. У ході реалізації проєкту інженери компанії розробили та впровадили необхідні зміни, щоб інтегрувати сучасну систему розваг у польоті (IFE) та вдосконалення системи управління салоном літака (CMS).
J&C Aero також успішно пройшла сертифікацію EASA для модифікації салону представницького класу, що підтверджує відповідність робіт новим стандартам STC (#10082618). Команда компанії також брала активну участь у постачанні та встановленні навігаційної системи KA-BAND Satcom на борту літака.
Окрім оновлення технічних систем, J&C Aero провела повне оновлення інтер'єру літака, включаючи перетяжку меблів для керівників, внутрішню обшивку, килими, ламінат та інші елементи салону. Ці роботи охоплювали виготовлення оновлених деталей власними силами J&C Aero, а також монтаж та технічне обслуговування, здійснені компанією Magnetic MRO в аеропорту Таллінна (TLL) згідно з розробленими J&C Aero інструкціями з технічного обслуговування.
Незважаючи на відсутність інформації про тривалість проєкту, генеральний директор J&C Aero Лаурінас Скукаускас відзначив його складність і наголосив на успішному завершенні цього значущого завдання.
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