Через страйк польських перевізників на трьох прикордонних пунктах пропуску утруднений рух

16:50 06 листопада Київ, Україна

Через страйк польських перевізників сьогодні, 6 листопада, на трьох пунктах пропуску утруднено рух для вантажівок з боку Польщі.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ).



Зазначається, що після 13.00 відбулося поступове блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорохуськ", "Краковець-Корчева", "Рава-Руська-Хребене". У ДПСУ додали, що ускладнення руху можливе як на в'їзд до Польщі, так і на виїзд.

"Організатори протесту планують пропускати по одному вантажному автомобілю за годину, а також вантажні автомобілі з вантажами безпечного, гуманітарного характеру, що перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо", — йдеться в повідомленні.

Асоціація "Укравтопром" з посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйку – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.