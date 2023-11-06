Через страйк польських перевізників на трьох прикордонних пунктах пропуску утруднений рух

Через страйк польських перевізників сьогодні, 6 листопада, на трьох пунктах пропуску утруднено рух для вантажівок з боку Польщі.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ).
Зазначається, що після 13.00 відбулося поступове блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорохуськ", "Краковець-Корчева", "Рава-Руська-Хребене". У ДПСУ додали, що ускладнення руху можливе як на в'їзд до Польщі, так і на виїзд.
Зазначається, що після 13.00 відбулося поступове блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорохуськ", "Краковець-Корчева", "Рава-Руська-Хребене". У ДПСУ додали, що ускладнення руху можливе як на в'їзд до Польщі, так і на виїзд.
Асоціація "Укравтопром" з посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйку – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.
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