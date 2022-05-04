Через збройну агресію росії в Україні постраждали 627 дітей

Станом на ранок 4 травня понад 627 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії росії: кількість жертв-дітей за добу не змінилася – 220. Зросла кількість поранених – понад 407.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Внаслідок артилерійських обстрілів окупантами смт Високопілля Херсонської області та влучання двох снарядів у житловий будинок зазнала тяжких поранень 6-річна дівчинка.
Найбільше постраждали діти:
- у Донецькій області – 139;
- Київській – 115;
- Харківській – 95;
- Чернігівській – 68;
- Херсонській – 46;
- Миколаївській – 43;
- Луганській – 37;
- Запорізькій – 27;
- Сумський – 17;
- Житомирській – 15;
- у Києві – 16.
Ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Також, через щоденні бомбардування та обстріли збройними силами росії пошкоджено 1 584 навчальні заклади, 118 з них зруйновані повністю.
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