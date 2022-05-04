Через збройну агресію росії в Україні постраждали 627 дітей

09:46 04 травня Київ, Україна

Станом на ранок 4 травня понад 627 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії росії: кількість жертв-дітей за добу не змінилася – 220. Зросла кількість поранених – понад 407.





Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.



Внаслідок артилерійських обстрілів окупантами смт Високопілля Херсонської області та влучання двох снарядів у житловий будинок зазнала тяжких поранень 6-річна дівчинка.



Найбільше постраждали діти:

у Донецькій області – 139;

Київській – 115;

Харківській – 95;

Чернігівській – 68;

Херсонській – 46;

Миколаївській – 43;

Луганській – 37;

Запорізькій – 27;

Сумський – 17;

Житомирській – 15;

у Києві – 16.

Ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Також, через щоденні бомбардування та обстріли збройними силами росії пошкоджено 1 584 навчальні заклади, 118 з них зруйновані повністю.