Через збройну агресію росії в Україні постраждали 627 дітей

09:46 04 травня Київ, Україна

Станом на ранок 4 травня понад 627 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії росії: кількість жертв-дітей за добу не змінилася – 220. Зросла кількість поранених – понад 407.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Внаслідок артилерійських обстрілів окупантами смт Високопілля Херсонської області та влучання двох снарядів у житловий будинок зазнала тяжких поранень 6-річна дівчинка.

Найбільше постраждали діти:
  • у Донецькій області – 139;
  • Київській – 115;
  • Харківській – 95;
  • Чернігівській – 68;
  • Херсонській – 46;
  • Миколаївській – 43;
  • Луганській – 37;
  • Запорізькій – 27;
  • Сумський – 17;
  • Житомирській – 15;
  • у Києві – 16.
Ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
 
Також, через щоденні бомбардування та обстріли збройними силами росії пошкоджено 1 584 навчальні заклади, 118 з них зруйновані повністю.