Через війну в Україні поранено 849 дітей - Офіс Генпрокурора

У зв'язку із збройною агресією росії проти України загинули щонайменше 440 дітей, ще 849 отримали поранення.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
За даними прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 424, Харківській – 266, Київській – 117, Миколаївській – 77, Запорізькій – 76, Херсонській – 69, Чернігівській – 68, Луганській – 64, та Дніпропетровській – 32.
При цьому через бомбардування та обстріли збройними силами росії пошкоджено 2719 навчальних закладів. 332 з них зруйновано повністю.
В ОГПУ зазначили, що ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
В ОГПУ зазначили, що ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
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