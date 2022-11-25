Через війну в Україні поранено 849 дітей - Офіс Генпрокурора

10:18 25 листопада Київ, Україна

У зв'язку із збройною агресією росії проти України загинули щонайменше 440 дітей, ще 849 отримали поранення.



Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

"Станом на ранок 25 листопада 2022 року понад 1289 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 440 дітей загинули та понад 849 отримали поранення різного ступеня тяжкості", — йдеться у повідомленні.

За даними прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 424, Харківській – 266, Київській – 117, Миколаївській – 77, Запорізькій – 76, Херсонській – 69, Чернігівській – 68, Луганській – 64, та Дніпропетровській – 32.

"24 листопада внаслідок обстрілу ворогом м. Херсон отримав поранення 11-річний хлопчик. А внаслідок обстрілу м. Берислав Херсонської області – 16-річна дівчинка”, – зазначається у повідомленні.

При цьому через бомбардування та обстріли збройними силами росії пошкоджено 2719 навчальних закладів. 332 з них зруйновано повністю.



В ОГПУ зазначили, що ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.